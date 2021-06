Tausende Liter Diesel gestohlen

Widdern. Mehrere tausend Liter Kraftstoff haben Unbekannte am Wochenende von einer Baustelle in Widdern (Landkreis Heilbronn) gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zugang zur Baustelle des neuen Gewerbegebietes Löhren unterhalb der Autobahnbrücke. Dort pumpten die Unbekannten Diesel aus Tanks und abgestellten Baufahrzeugen und brachen zudem noch einen Baucontainer auf. Neben einem Diebstahlschaden im fünfstelligen Eurobereich hinterließen die Einbrecher auch Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können. Diese melden sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298/ 92000. pol

