Stromschlag: 23-Jähriger tot

Bad Friedrichshall. Zu einem tödlichen Unfall ist am am Samstag gegen 1.17 Uhr am Hauptbahnhof Bad Friedrichshall (Landkreis Heilbronn) gekommen. Ein 23-Jähriger starb durch einen Stromschlag, nachdem er auf einen Güterwagen geklettert war. Bisherigen Informationen zufolge sollen zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren in den frühen Morgenstunden auf einen abgestellten Güterwagon geklettert sein. Hierbei kamen sie der Oberleitung offenbar zu Nahe und erlitten beide einen Stromschlag. Der 23-Jährige wurde durch den Vorfall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Sein 22-jähriger Begleiter wurde durch alarmierte Rettungskräfte mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er befindet sich laut aktuellen Erkenntnissen außer Lebensgefahr.

Neben Einsatzkräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und Mitarbeitern der Deutschen Bahn waren zudem Streifen der Landes- und Bundespolizei, sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der betroffene Streckenabschnitt wurde für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen gesperrt. Die Landes- und Bundespolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor unbefugten Aufenthalten in Gleisanlagen. Diese seien lebensgefährlich. Die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgingen, seien nicht sichtbar und würden oft unterschätzt. Bereits die Nähe zu Bahn-Oberleitungen, z.B. durch das Klettern auf Bahn-Waggons, genügt für einen Stromüberschlag. Die Oberleitung muss hierfür nicht einmal berührt werden. Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15 000 Volt, was etwa dem 65-fachen einer Haushaltssteckdose entspricht. Durch eine Annäherung kann die Stromspannung die Luft überspringen und auf einem Lichtbogen über den Körper zur Erde gelangen.