Streit gipfelt in Schlägerei

Heilbronn. In einer Schlägerei gipfelte ein Streit vor einer Gaststätte in Heilbronn. In der Nacht zum Freitag prügelten sich drei Personen. Gegen zwei Uhr gerieten die drei Männer in einen verbalen Streit in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Nachdem sich die Auseinandersetzung ins Freie verlagerte, eskalierte die Situation und die 19-, 25- und 39-Jährigen prügelten aufeinander ein. Einer der Männer schlug dabei mit einer Bierflasche gegen den Kopf des 39-Jährigen, der im Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugen der Schlägerei sollten sich bei der Polizei melden.

