Street Food Festival in Heilbronn

Heilbronn. Mit altbewährten Klassikern, aber vor allem vielen neuen und außergewöhnlichen Gerichten geht vom 26. bis 28. August das Street Food Festival im Heilbronner Wertwiesenpark in die elfte Runde. Mehr als 120 verschiedene Gerichte aus 14 Ländern und vier Kontinenten bieten einen Gaumenschmaus der Extraklasse. Der Eintritt beträgt drei Euro für das gesamte Wochenende.

„Die Essensauswahl ist wirklich einzigartig“, verspricht Leonie Jegglin vom Veranstalter Hamann and friends. „Das bekannte Heilbronner Restaurant Anroll bietet beispielsweise vietnamesische und japanische Köstlichkeiten. Dazu gibt es unter anderem bei den anderen Ständen Chicken Tikka Masala, ein indisches Nationalgericht, philippinische Glasnudeln, syrische Spezialitäten wie Halloumi Wraps oder Falafel Bowls, verschiedenste Fleisch-Variationen vom altbekannten Riesensmoker, Gourmet Büffel-Burger oder schwäbische Spezialitäten wie Maultaschen. Selbstverständlich denken wir aber auch an Vegetarier und Veganer. Für sie gibt es Nudel- und Kartoffelvariationen, Wraps, Sommerrollen, Langos, Crepes und vieles mehr.“ Nicht zu kurz kommen auch die Freunde der Nachspeisen. So stehen Baumstriezel, Nitroeis, frittierte Teigbällchen überzogen mit belgischer Schokolade oder Waffeln auf dem Speiseplan.

Eines der vielen neuen Highlights wird ein kleiner Kinderjahrmarkt sein, in dem alle Kids einen großen Jumper, Fußball-Darts, verkleidete Prinzessinnen, die jederzeit für Fotos bereitstehen, ein Karussell und einen Süßwarenstand vorfinden. „Wir freuen uns sehr auf viele Kinder, denn wir möchten noch familienfreundlicher werden“, ergänzt die Organisatorin.

Geöffnet hat das Festival am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr und Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es rund um den Wertwiesenpark am Freibad Neckarhalde, auf der Theresienwiese und der Badstraße. Eintritt wird erhoben, Kinder bis zwölf Jahre sind frei.

Weitere Informationen gibt es auf der Street Food Heilbronn-Facebookseite.