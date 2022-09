Start in Ausbildung

Heilbronn. Zum neuen Ausbildungsjahr starten 1325 neue Auszubildende in den Handwerksbetrieben der Region Heilbronn-Franken in ihre berufliche Zukunft. Bis zum Stichtag am 31. August sind damit 68 Ausbildungsverträge weniger abgeschlossen worden als ein Jahr zuvor – ein Minus von 4,9 Prozent.

Große Unsicherheit

Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe sei trotz vieler konjunktureller Unsicherheiten weiter hoch, weiß Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. „Auch wer sich jetzt noch für eine Ausbildung in einem der 130 Ausbildungsberufe im Handwerk interessiert, hat noch Chancen, eine Stelle zu finden“, ermuntert er. „Für den Ausbau erneuerbarer Energien, nachhaltiger Mobilität und bezahlbarem Wohnraum benötigen wir nicht nur Planer, sondern auch Macher“, betont Schnörr. Auch über die App Lehrstellenradar kann man nach Lehrstellen suchen. Infos unter www.hwk-heilbronn.de/lehrstellen