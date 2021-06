Stark bei der Digitalisierung

Heilbronn. Die Stadt Heilbronn hat ihren ersten Digitalisierungsbericht vorgelegt. 35 Projekte sind bereits in Umsetzung.

AdUnit urban-intext1

Die Stadtverwaltung Heilbronn legt ihren ersten Digitalisierungsbericht vor. Er enthält 102 Digitalprojekte: Davon sind 20 Projekte bereits abgeschlossen, zum Beispiel das digitale Ratsinformationssystem, 35 sind in der Umsetzung und 42 in Vorbereitung. Hohe Relevanz haben der Breitbandausbau, die Schuldigitalisierung, Open Data sowie elektronische Bezahldienste für den Bürger, aber auch die elektronische Akte in der Verwaltung.

„Digitalisierung ist eines der Top-Themen in unserer Arbeit, neben Klimaschutz, Mobilität und dem sozialen Zusammenleben. Digitalisierung zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit und ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, der alle Bereiche unseres Lebens tangiert“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. Allein die 35 Projekte, die sich derzeit in Umsetzung befinden, kosten rund 13,5 Millionen Euro. Der Löwenanteil entfällt dabei auf das Projekt Schuldigitalisierung.

„Wir wissen, dass Organisationen mit einem hohen Digitalisierungsgrad eine höhere Krisenresilienz haben“, sagt der städtische Digitalisierungsbeauftragte Thomas Laue, der den Bericht verantwortet. Daher sei es wichtig, intern wie auch extern Modelle der Zusammenarbeit zu entwickeln, die agil und standortunabhängig funktionieren. „Homeoffice und Videokonferenzen sind nur zwei Beispiele, die gerade in der Pandemie enorm an Bedeutung gewonnen haben.“ Meilensteine in Sachen Digitalisierung hat die Stadt Heilbronn bereits in den unterschiedlichsten Bereichen erreicht: Von Künstlicher Intelligenz im Stadtarchiv bis zum Reallabor Anliegenmanagement, ein online-basierter „Mängelmelder“, der die individuellen Anliegen der Bürgerschaft systematisch erfasst.

AdUnit urban-intext2

Auch die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren wird die Stadtverwaltung weiter vertiefen und durch Kooperationen mit Schulen, Hochschulen und Startups gemeinsame Projekte, Forschungs- und Beteiligungsvorhaben im Umfeld der Digitalen Stadt umsetzen. pm