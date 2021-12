Stadt gedenkt der Toten

Heilbronn. Der Luftangriff auf Heilbronn jährt sich am Samstag, 4. Dezember, zum 77. Mal. Auch in diesem Jahr erinnert die Stadt mit einer Gedenkveranstaltung auf dem Ehrenfriedhof im Köpfertal an die Bombardierung, die mehr als 6500 Opfer forderte. Die Stadt gedenkt um 15 Uhr in offiziellem Rahmen der Toten. Die Ansprachen halten Oberbürgermeister Harry Mergel und Dekan Roland Rossnagel, das Schlussgebet spricht Dekan Christoph Baisch.

Die Verkehrsbetriebe richten für den Anlass wieder einen Busverkehr ein: Um 14.25 und 14.40 Uhr fahren ab der Haltestelle Harmonie-Ost Sonderbusse zum Trappensee, um 14.30 Uhr auch die Linie 1. Die Rückfahrt ab der Haltestelle Trappensee erfolgt um 15.45 und 16.05 Uhr mit einem Sonderbus sowie mit der Linie 1 um 15.53 Uhr. Zwischen Trappensee und Ehrenfriedhof pendelt ein Kleinbus.

Während der Öffnungszeiten zeigt das Stadtarchiv im Haus der Stadtgeschichte in der Eichgasse 1 den Film „Feuersturm. Der Luftkrieg in Heilbronn 1944/1945“. Zum Gedenken an den Luftangriff läuten am Samstag, 4. Dezember, zweimal die Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen im Stadtkreis: um 15.05 und um 19.20 Uhr.