Sprengmittel deformierte Blitzer

Heilbronn. Ein größerer, aber noch nicht näher bestimmbarer Sachschaden, ist am Freitag, gegen 23 Uhr, an einem sogenannten Blitzer-Anhänger in Heilbronn entstanden. Das in der Mannheimer Straße, auf Höhe des Parkhauses Bollwerksturm abgestellte Fahrzeug, wurde durch ein Sprengmittel stark deformiert. Einzelne Teile des Anhängers wurden mehrere Meter weit geschleudert.

Zum Glück wurde dadurch niemand verletzt, wie die Polizei mitteilt. Die Ermittlungen zu dem verwendeten Sprengmittel dauern an. Die Polizei, Telefon 07131/1042500, sucht nun Zeugen, die zu dem gefährlichen Tun der noch Unbekannten Hinweise geben können.