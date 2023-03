Sieben Pferde kamen bei Scheunenbrand um

Neuenstadt am Kocher. Eine Vielzahl von Notrufern meldeten den Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Graf-von-Düren-Straße. Bemerkt wurde der Brand auch von den Eigentümern, die kurz zuvor zum Anwesen zurückkamen. Teilweise schlugen die Flammen zehn bis 15 Meter in die Höhe. Aus der bereits brennenden Stallung konnten noch vier Pferde gerettet werden. Für sieben Pferde kam jede Hilfe zu spät, sie konnten nicht mehr aus den hinteren Stallungen in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Zeugen wollen kurz vor dem Brandausbruch einen lauten Knall gehört haben. Der Brand konnte zwischenzeitlich gelöscht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 100 000 Euro. Durch den Brand wurden sechs Personen leicht durch Rauchgase verletzt. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Neckarsulmunter, Telefon 07132/93710, melden.

