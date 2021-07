Senioren fallen auf „Polizisten“ herein

Heilbronn. Hoher Betrugsschaden entstand in Heilbronn durch falsche Polizeibeamte. Ein 94-jähriger Mann und eine 85 Jahre alte Frau wurden am Donnerstag von Unbekannten angerufen und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu gebracht Geld und Wertsachen an die Betrüger auszuhändigen, so .

Die Täter erzählten dem Senior, dass eine Verwandte einen Unfall gehabt habe und er jetzt Kaution für sie bezahlen müsste.

Der 85-Jährigen gaukelten die Unbekannten vor, dass es in der Nachbarschaft einen Raub gegeben habe und ihr Name auf einer Liste mit möglichen weiteren Opfern gestanden habe.

Beide übergaben daraufhin nach längeren Telefongesprächen Bargeld und Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobereich an die unbekannten Täter.

