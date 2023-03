Senior in Forchtenberg fast um viel Geld gebracht

Forchtenberg. Bereits am Freitagmittag erhielt ein 81 Jahre alter Mann in Forchtenberg einen Anruf von einer Frau, die sich als seine Tochter ausgab. Mit weinerlicher Stimme schilderte sie, dass sie einen tödlichen Unfall mit Fußgängern und einem Kind verursacht habe. Später übernahm ein angeblicher Polizist das Telefonat und forderte eine Kaution in Höhe von 48.000 Euro von dem 81-Jährigen, damit seine Tochter einer Haftstrafe entgehe.

Da der Mann nur einen geringeren Bargeldbetrag und keinen wertvollen Schmuck zur Verfügung hatte, einigten sich der Polizist und der 81-Jährige nach kurzer Rücksprache mit einem falschen Richter auf diesen Betrag. Als der Senior sich zur Übergabe auf den Weg in eine Kanzlei nach Heilbronn machen wollte, traf zufällig seine richtige Tochter bei ihm ein. Sie

durchschaute den Betrug und kontaktierte die Polizei.