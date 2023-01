Sechsjähriger in Heilbronn von Auto erfasst

Heilbronn. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte bereits am Samstag eine 39-jährige Renault-Fahrerin einen Zusammenstoß mit einem Sechsjährigen in Heilbronn nicht verhindern. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der Junge war gegen 16 Uhr zwischen zwei geparkten Autos heraus auf die Fahrbahn der Uhlandstraße gerannt und hier mit dem Renault kollidiert. Bei

dem Zusammenstoß zog sich das Kind leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.