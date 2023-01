Schüler versprüht in Bad Wimpfen Pfefferspray im Unterricht

Bad Wimpfen. Die Neugier eines Zwölfjährigen führte am Donnerstagmorgen in Bad Wimpfen dazu, dass eine ganze Schulklasse leicht verletzt wurde. Der strafunmündige Junge hatte am Morgen ein Pfefferspray mit in die Schule gebracht und aus Neugier hinsichtlich der Funktion des Pfeffersprays während der Unterrichtsstunde einen Sprühstoß in das neben seinem Sitzplatz hängende Waschbecken gesprüht. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Nachmittag mit.

Mit den darauffolgenden Auswirkungen hatte der Junge nicht gerechnet. Obwohl umgehend alle Fenster im Raum geöffnet wurden, mussten sowohl die Lehrerin als auch alle Klassenkameraden mit Atemreizungen kämpfen. Drei der Schüler begaben sich in ärztliche Behandlung.