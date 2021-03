  Schreie treiben Räuber in die Flucht

Cleebronn. In Cleebronn (Landkreis Heilbronn) überfiel ein Unbekannter am Dienstagabend eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft. Gegen 17.45 Uhr betrat der Mann das Geschäft in der Hauptstraße. Am Tresen bedrohte er die 61-jährige Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und deutete mit der anderen Hand auf die Kasse. Die Frau händigte dem Unbekannten jedoch kein Bargeld aus, sondern fing an zu schreien. Scheinbar schreckte dies den Täter ab, denn er flüchtete aus dem Laden und entkam unerkannt. Die Kripo Heilbronn ermittelt.

