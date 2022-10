Schauspieler Ulrich Tukur besuchte Heilbronn

Heilbronn. Bestens gelaunt trug sich am Mittwoch, 26. Oktober, Ulrich Tukur im Amtszimmer von Oberbürgermeister Harry Mergel ins Goldene Buch der Stadt Heilbronn ein. Tukur ist einer der bekanntesten und renommiertesten deutschen Schauspieler, der auch als leidenschaftlicher Musiker und Schriftsteller große Erfolge feiern kann. Am Vorabend hatte er auf Einladung des Literaturhauses in einem vollbesetzten Hörsaal des Bildungscampus aus Hermann Bausingers Buch „Vom Erzählen“ gelesen und zum Schluss des Abends zu seinem Akkordeon gegriffen, um Italien und dem Schlager zu huldigen. Mit sehr persönlichen Sätzen attestierte er der Region „große Sinnlichkeit und Lebensfreude“ und verewigte sich damit im Goldenen Buch der Stadt.

