Sattelzug verunglückt auf der A 6

Öhringen. In der Nacht zum Dienstag ist gegen 2 Uhr ein Sattelzug-Lenker auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Öhringen, verunglückt. Der 50-Jährige kam aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und gelangte in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken geriet er nach links und prallte dort gegen die Mittelschutzplanken. Anschließend wurde der Zug wieder nach rechts abgewiesen. Während der Auflieger quer auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, kippte das Führerhaus nach vorne. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber traf am Einsatzort ein, kam aber nicht zum Einsatz.

Der Auflieger war mit acht Tonnen Frischfleisch beladen. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt laut Polizei rund 180.000 Euro. Allein etwa 100.000 Euro beziehen sich auf den beschädigten Sattelzug. Der Rest verteilt sich auf den Umweltschaden, die Ladung sowie den Schaden an den Schutzplanken. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften am Unfallort. Die Fahrbahn soll bis etwa 8 Uhr am Dienstag voll gesperrt bleiben. Sobald der Auflieger geborgen war, konnte der im Stau stehende Verkehr zwischen der AS Neuenstein und dem Unfallort abfließen. Laut Polizei betrug der Rückstau gegen 5 Uhr noch eine Länge von rund neun Kilometern.

Durch den Unfall gelangte Dieselkraftsoff in noch unbekannter Menge in den Maßholderbach, der wiederum in die Ohrn fließt. Laut Feuerwehr ist von keiner größeren Umweltgefährdung beziehungsweise Fischsterben auszugehen.