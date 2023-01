Rettungskräfte in Biberach mutwillig behindert

Heilbronn. Ein 36-Jähriger behinderte am Montagabend Rettungskräfte bei einem Einsatz in Heilbronn-Biberach. Die Rettungswagenbesatzung war gegen 22.15 Uhr zu einem Notfall mit einem Kind in die Rilkestraße gerufen worden. Vor Ort parkten die Sanitäterinnen den Rettungswagen in einer Hofeinfahrt. Dort kam es zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit dem 36-jährigen Nachbarn.

Während sich die Rettungskräfte in der Wohnung um das Kind kümmerten, soll der Mann dann seinen Pkw so in die Einfahrt geparkt haben, dass der Rettungswagen teilweise blockiert war. Aus diesem Grund war es der Rettungswagenbesatzung im Anschluss nur mit großem Zeitaufwand und der Hilfe von anderen anwesenden Personen möglich, wieder aus der Einfahrt herauszufahren und das Kind ins Krankenhaus zu bringen. Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen rechnen.