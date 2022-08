Raser aus dem Verkehr gezogen

Ilsfeld. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei am Samstag kurz nach 9 Uhr mit, dass er in Ilsfeld, in der Ortsdurchfahrtstraße, einen schwarzen SUV der Marke Cadillac mit auffälliger Fahrweise beobachtet habe, wie dieser in Richtung Flein fuhr. Eine Polizeistreife sichtete den Pkw auf der Horkheimer Straße zwischen Flein und der B 27. Durch eine gefährliche Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit konnte sich der 40-jährige Fahrer mit seinem 315 PS starken Cadillac XT5 zunächst einer Kontrolle entziehen. Die Fahrt ging auf der B 27 nach Sontheim, anschließend über Feld- und Wiesenwege zurück in Richtung Flein, von dort fuhr er wieder in die Horkheimer Straße ein und entfernte sich in Richtung Industriegebiet Talheim. Eine weitere Streife konnte den Pkw schließlich in Talheim anhalten. Im Rahmen der Kontrolle musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde einbehalten. Den 40-jährigen Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

