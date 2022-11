Räuberischer Diebstahl in Heilbronner Geschäft

Heilbronn. Weil er im Verdacht steht, an einem schweren räuberischen Diebstahl beteiligt gewesen zu sein, wurde ein 29-Jähriger am Mittwoch in Heilbronn vorläufig festgenommen. Auf zwei hochwertige Spirituosenflaschen hatten es zwei Diebe am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in einem Einkaufscenter abgesehen. Gemeinsam betraten der 29-Jährige und eine unbekannte Person den Laden am Berliner Platz. Während der Unbekannte die Angestellte des Geschäfts ablenkte, steckte der 29-Jährige die beiden Whiskey-Flaschen ein. Als die Frau auf die Tat aufmerksam wurde, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der sie zu Boden ging und erheblich verletzt wurde. Der 29-Jährige wurde durch eine zivile Streife der Kriminalpolizei unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen. In seinem Rucksack entdeckten die Beamten die Spirituosen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.

