Radfahrer nach Unfall bei Pfaffenhofen gestorben

Pfaffenhofen. Bereits am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr ist ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer auf einem Feldweg zwischen Pfaffenhofen und Michelbach, kurz vor dem Ortseingang von Michelbach, gestürzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Nach einer medizinischen Versorgung am Unfallort wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Dort ist der Mann am Samstag an den Folgen des Unfalls verstorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1