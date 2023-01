Heilbronn. Bisher Unbekannte montierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Reifen von vier Porsche in Heilbronn ab und entwendeten diese. Ein Mitarbeiter des Wachdienstes eines Autohauses in der Stuttgarter Straße stellte gegen 4.45 Uhr den Diebstahl fest und verständigte die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher noch nicht genau beziffert werden. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131/74790 melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1