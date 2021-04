Polizisten verletzt

Heilbronn. Bei der Ingewahrsamnahme eines 16-Jährigen wurden am Mittwochabend zwei Polizeibeamten in Heilbronn verletzt. Die Beamten standen gegen 18 Uhr mit ihrem Streifenwagen an einer roten Ampel. Der 16-Jährige näherte sich auf seinem Fahrrad und fuhr demonstrativ auf seinem Hinterreifen über die rote Ampel.

Als ihn die Polizisten auf sein Fehlverhalten ansprachen, versuchte der 16-Jährige zu flüchten und fuhr dabei erneut über rot. Der junge Radfahrer konnte schließlich eingeholt werden. Der Junge reagierte auf die Kontrolle aggressiv und warf sein Fahrrad zu Boden.

Als die Beamten ihn festhielten, um seine Personalien zu überprüfen, versuchte sich der 16-Jährige mehrfach loszureißen, so dass ihm schließlich Handschellen angelegt werden mussten.

Er wehrte sich allerdings so heftig dagegen, dass beide Polizisten bei der Kontrolle leichte Verletzungen davontrugen.

Der Jugendliche musste die Beamten aufs Polizeirevier begleiten, wo er schließlich von einer Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.