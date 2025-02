Polizisten löschen Brand in Heilbronn-Böckingen

Heilbronn. Polizeibeamte löschten in Böckingen in der Nacht zum Donnerstag einen Brand und konnten so Schlimmeres verhindern.

Während einer Streifenfahrt entdeckten die Ordnungshüter ein Feuer auf einem Grundstück in der Platanenstraße.

Brand ging von einem Mülleimer aus

Der Brand, der von einem Mülleimer ausging, hatte sich bereits auf ein Holzlager ausgeweitet. Dank des schnellen Eingreifens der Streife konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden, bevor es auf das benachbarte Einfamilienhaus übergreifen konnte.

Warum der Mülleimer in Brand geriet, ist bislang unklar, teilte die Polizei mit.