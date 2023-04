Polizisten in Heilbronner Innenstadt angegriffen

Heilbronn. Leichte Verletzungen trug ein Polizeibeamter nach einem Einsatz in der Heilbronner Innenstadt am Montagabend davon. Zwei Polizisten kontrollierten gegen 20.40 Uhr zwei männliche Personen auf dem Marktplatz in Heilbronn, da diese Passanten anpöbelten. Die Beamten der Bereitschaftspolizei waren zuvor während einer Präsenzstreife zu Fuß von Bürgern über den Sachverhalt informiert worden. Beim Herantreten an die Personen verweigerten diese die Bekanntgabe ihrer Identität.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Kontrolle versteckte ein 31-Jähriger eine Alkoholflasche hinter seinem Rücken. Als dieser darauf angesprochen wurde, warf er die Flasche auf den Boden, sodass diese zerbrach. An der Flasche konnte jedoch eindeutig eine Diebstahlssicherung entdeckt werden, sodass der Verdacht eines vorangegangenen Diebstahls aufkam.

Damit konfrontiert, zeigte der Mann den Beamten den Mittelfinger und versuchte zu flüchten. Vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung stürzte der Mann jedoch zu Boden. Als er festgenommen werden sollte, baute sich sein 33-jähriger Begleiter vor den Beamten auf und störte die Festnahme so vehement, dass zuerst dieser festgenommen werden musste. Als die beiden Männer zum Polizeirevier Heilbronn gebracht wurden, trat der 33-Jährige einem Beamten mit voller Wucht gegen das Schienbein. Der Beamte erlitt durch den Tritt leichte Verletzungen. Die Personen verbrachten die darauffolgende Nacht in einer Zelle des Polizeireviers. Gegen den 31-Jährigen bestand ein Haftbefehl, weswegen der Mann am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon 07131/74790 beim Polizeirevier Heilbronn melden.