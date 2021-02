Odenwald-Tauber/Weinsberg. Der Verkehrsdienst Weinsberg führte jüngst schwerpunktmäßige Kontrollen mit Zielrichtung Fahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch.

AdUnit urban-intext1

An sieben Kalendertagen wurden auf den Bundesautobahnen 6 und 81 und Bundes- und Landstraße insgesamt 227 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei stellte die Polizei 219 Verstöße wegen technischer Mängel, Lenk- und Ruhzeiten, Benutzungsvorschriften des digitalen Fahrtenschreibers, gegen güterkraftverkehrsrechtliche Vorschriften, sowie gefahrgutrechtliche Regelungen fest. 38 Fahrzeugführer durften wegen gravierender unterschiedlichster Mängel nicht mehr weiterfahren. Auffallend war die Beanstandungsquote im Bereich der Ladungssicherung: Mindestens 24 Verstöße wurden hier festgestellt.

Im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten und Bedienungsvorschriften für den digitalen Fahrtenschreiber wurden 177 Verstöße festgestellt. Vier von fünf kontrollierten Gefahrguttransporten mussten wegen verschiedenster gefahrgutrechtlicher Verstöße ebenfalls die Weiterfahrt untersagt werden. Bei einer Vielzahl an Kleintransportern wurden mehrfach Überladungen festgestellt.

Betrunkener Fahrer

Im Bereich des Verhaltensrechts wurde besonders auf den Bundesautobahnen 6 und 81 eine große Anzahl von Verstößen gegen das Lkw-Überholverbot, den Sicherheitsabstand, die Handynutzung am Steuer und das Lkw-Fahrstreifenbenutzungsverbot (Fahrzeugüberbreite im Baustellenbereich) festgestellt und beanstandet. Negativer Höhepunkt in der Kontrollwoche war ein stark betrunkener Fahrer eines Kleintransporters, der mit knapp 1,9 Promille auffiel und nach der Entnahme einer Blutprobe in einer Gewahrsamszelle ausgenüchtert werden musste. „Das Ergebnis der Kontrollwoche zeigt, welche ernsten Probleme im gewerblichen Güter- und Personenverkehr nach wie vor bestehen und welches Gefahrenpotenzial auf unseren Straßen vorherrscht.“

AdUnit urban-intext2

Im selben Zeitraum führte der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim im Bereich der Bundesautobahn 81 und Bundes- /Landstraße ebenfalls Schwerpunktkontrollen durch. Dabei wurden 350 Fahrzeuge aus 17 unterschiedlichen Zulassungsstaaten kontrolliert. Hierbei kamen 130 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten zum Vorschein. „Unsere Verkehrsdienste leisten damit einen wichtigen Baustein für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Bereich des Polizeipräsidium Heilbronn“, so die Polizei. pol