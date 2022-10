Polizei nimmt Tatverdächtigen in Heilbronn fest

Heilbronn. Wegen des Verdachts der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie durchsuchten Beamte der Ermittlungsgruppe "Hydra" der Kriminalpolizei Heilbronn am Mittwoch die Wohnung eines 39-Jährigen in Heilbronn und

nahmen diesen fest. Der Mann steht im Verdacht, über ein soziales Netzwerk Kinderpornografie verbreitet und kinderpornografische Inhalte besessen zu haben. Bereits in der Vergangenheit wurde der Tatverdächtige wegen ähnlich gelagerter Delikte rechtskräftig verurteilt. Bei der Durchsuchung wurde umfangreiches Beweismaterial, darunter auch ein Mobiltelefon des Tatverdächtigen, aufgefunden und sichergestellt. Ein Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn setzte noch am selben Tag den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn erwirkten Haftbefehl in Vollzug. Die Ermittlungen dauern an.

