Polizei nimmt in Heilbronn Raser und Poser ins Visier

Heilbronn. Die Heilbronner Polizei führte von Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden Verkehrskontrollen im Heilbronner Stadtgebiet durch. Das primäre Augenmerk galt dabei der Poser- und Raser-Szene. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, fielen bei Geschwindigkeitsmessungen insgesamt sieben Fahrer auf. Sechs von ihnen droht nun ein Fahrverbot.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am schnellsten war ein 29-Jähriger mit seinem Audi in der Fügerstraße unterwegs. Bei erlaubten 50 km/h wurde sein Fahrzeug mit 102 km/h gemessen. Zwei der Fahrzeugführer wurde aufgrund ihres Fahrverhaltens die Weiterfahrt untersagt. Auch in Zukunft wird die Polizei Heilbronn den Kontrolldruck in diesem Bereich hochhalten, um so schwere Unfälle zu vermeiden, so ein Sprecher.