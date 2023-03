Polizei Heilbronn ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Heilbronn. Im Rahmen der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall am 12. Februar 2023 in der Heilbronner Wollhausstraße wurden Hinweise erlangt, wonach sich kurze Zeit nach dem Verkehrsunfall im Bereich Titotstraße/Bismarckstraße/Gymnasiumstraße zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Moltkestraße/Oststraße entfernt haben sollen.

Aufgrund der Fahrweise der beiden Fahrzeuge, einem dunkelfarbenen Mercedes-Benz AMG mit Spoiler und einem roten BMW (M3 oder M4), musste laut einem Zeugen eine Person, die dort beabsichtigte, die Straße zu überqueren, ihr Vorhaben abbrechen, um nicht von den Fahrzeugen erfasst zu werden.

Zu dieser Zeit sollen sich mehrere Passanten in dem dortigen Bereich aufgehalten haben. Möglicherweise gefährdete Personen oder Passanten, die Angaben zum Sachverhalt beziehungsweise nähere Angaben zu den beiden Fahrzeugen machen können, sollen sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefon 07134/5130, melden.