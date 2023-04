Polizei fahndet in Heilbronn nach Brandstifter

Obersulm. Sowohl am Samstag, 5. August, wie auch am Montag, 15. August, kam es in der Löwensteiner Straße in Obersulm-Willsbach zu jeweils einer Brandstiftung auf einem Firmengelände einer Sanitär- und Heizungsbaufirma. Die Brände wurden zwischen 2 und 4 Uhr nachts gelegt. Die Brandausbruchstellen befanden sich laut Polizei in einem Bereich, der von der Bevölkerung in der Vergangenheit als Durchgang in den Ortskern benutzt wurde, jedoch auf einem Privatgrundstück liegt.

Da Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe zu den Bränden standen, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heilbronn seither wegen versuchten Mordes. In diesem Zusammenhang wird ein Mann gesucht, der vermutlich aus dem Bereich des Weinsberger Tals kommt. Ein Bild der Person ist zur Öffentlichkeitsfahndung hier hinterlegt.

Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes oder dessen Aufenthalt geben können, sollen sich unter Telefon 07131/1044444 bei der Polizei melden.