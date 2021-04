Heilbronn. Viel zu tun hatten die Polizeibeamten am Samstag in Heilbronn.

Eine angemeldete Kundgebung unter dem Motto „Wir stellen uns Faschismus, Extremismus und Hetze in die Quere. Lasst unsere Kinder atmen“ begann pünktlich vor rund 170 Teilnehmern auf einem Gelände neben der Heilbronner Theresienwiese. Parallel fand eine Gegenkundgebung unter dem Motto „Keine Bühne für Querdenker“ mit circa 30 Personen oberhalb der Wiese auf einem Parkplatz statt, wie die Polizei mitteilt.

Augenmerk auf Auflagen

Bereits im Vorfeld legte die Polizei ein Augenmerk darauf, dass kein Versammlungsteilnehmer ohne Mund-Nasen-Bedeckung das Versammlungsgelände betrat. Eine solche Auflage wurde im Vorfeld der Kundgebung auferlegt. Zahlreiche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten kontrollierten die Einhaltung der Auflagen auch während der Kundgebung auf dem Gelände.

Aufzug zur „Harmonie“

Nach Beendigung der Kundgebung rief der Veranstalter zu einem spontanen Aufzug in Richtung dem Industriegebiet Böllinger Höfe auf, was von der Polizei unterbunden wurde. Gegen 16.30 Uhr kam es dann erneut zu einem spontanen Aufzug einiger Versammlungsteilnehmer über die Badstraße in Richtung Innenstadt. Er wurde im Bereich der Achtungstraße gestoppt und aufgelöst.

Spontankundgebung

Während sich einige Teilnehmer in Kleingruppen entfernten, zogen rund 20 Personen durch die Innenstadt in Richtung Harmonie und vermischten sich dort mit 20 weiteren Personen der ehemaligen Kundgebung Theresienwiese, heißt es im Bericht der Polizei Heilbronn weiterhin.

Der Veranstalter der Kundgebung Theresienwiese wollte an der Harmonie eine Spontankundgebung durchführen, was seitens der Polizei unterbunden wurde.

Verstöße gegen Corona-Auflagen

Die Polizei musste Platzverweise erteilen und eine Person in Gewahrsam nehmen. Zudem leitete die Polizei 22 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Auflagen und gegen die Coronaverordnung ein.

