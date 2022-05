Pkw überschlägt sich nach Aufprall

Heilbronn. Eine 31-jährige Nissan-Lenkerin fuhr am frühen Sonntagmorgen zunächst vom Gelände einer Tankstelle in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf die Großgartacher Straße. Auf der Kreuzung missachtete die Frau die Vorfahrt einer auf der Wilhelm-Leuschner-Straße heranfahrenden 21-jährigen Cupra-Fahrerin. Diese bremste noch ab, als sie den Nissan sah, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch den Aufprall überschlug sich der Nissan und blieb auf dem Dach liegen. Die 31-Jährige und auch ihr 33-jähriger Beifahrer trugen leichtere Verletzungen davon und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige und ihre beiden Mitfahrer (beide 22 Jahre alt) blieben unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1