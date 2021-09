Pkw prallten zusammen

Bad Friedrichshall. Ein Sachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Samstag in Bad Friedrichshall. Gegen 13.45 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem Daimler-Benz aus Richtung Mosbach kommend auf der B 27 unterwegs. Dabei geriet er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zum Teil auf die linke Fahrbahn. Dort kollidierte das Auto mit dem VW eines 18-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW in die rechte Schutzplanke abgewiesen. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Auto befreien.

Der 49-jährige Fahrer des Daimler, seine 47-jährige Beifahrerin und der 18-Jährige am Steuer des VW erlitten leichte Verletzungen. Ein Notarzt versorgte alle Beteiligten. Später brachten Rettungswagenbesatzungen die Verletzten in Krankenhäuser.