Pärchen wegen versuchten Mordes verhaftet: Zweifamilienhaus in Brand gesteckt

Talheim. Nach einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Talheim (Landkreis Heilbronn) am 24. Mai haben die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn zu Haftbefehlen gegen eine 33-Jährige und ihren 34-jährigen Verlobten geführt.

Sie sollen nach einer Auseinandersetzungen unter den Hausbewohnern ihre eigene Wohnung im Obergeschoss des Hauses sowie das dazugehörige Treppenhaus in Brand gesetzt haben. Die Beschuldigte hat laut Polizeibericht ein Geständnis abgelegt.

An dem Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte am Mittwoch wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung Haftbefehle.

