Odenwald-Tauber. Erstmals finden in diesem Jahr der Girls’- und Boys’ Day für Schüler ab der Klasse 5 nicht nur an einem Tag, sondern auch online statt: am Donnerstag, 22. April von 9.30 bis 11.30 Uhr werden zwei Veranstaltungsformate angeboten.

Das Motto des Girls’ Days lautet: „Mint for girls – Dein Traumberuf mit Zukunft!“ Mint, das steht für M wie Mathe, I wie Informatik, N wie Naturwissenschaft und T wie Technik. Der Tag soll helfen, die Berufschancen von Mädchen insbesondere in den zukunftsträchtigen (informations-) technologischen und naturwissenschaftlichen Bereichen sowie in handwerklichen Berufen auszubauen. Nach einem Impulsvortrag zum Thema „Mint-Berufe – Deine Chance!“ von Anneka Merz, Teamleiterin Berufsberatung und ehemalige Mint-Botschafterin, schildert Petra Bauknecht von medialesson unter dem Titel „IT – ein Traumberuf für Frauen?!“ ihre Erfahrungen als Arbeitgeberin in der IT-Branche. Warum sie sich für einen Mint-Beruf entschieden haben und wie ihr Arbeitsalltag aussieht, erzählen eine Schreinerin und eine Verpackungsingenieurin. Der Boys’ Day ist ein Berufsorientierungstag für soziale Berufe. Die Berufswahl von Jungen ist häufig sehr traditionell ausgerichtet. Mehr als die Hälfte der männlichen Jugendlichen entscheidet sich für einen von 20 jungentypischen Ausbildungsberufen, kein einziger aus dem sozialen, erzieherischen oder pflegerischen Bereich ist darunter. Mehr männliche Fachkräfte und Bezugspersonen sind in diesen Berufen dringend gewünscht.

Beim Boys’ Day kann man den Beruf des Pflegefachmanns sowie des Erziehers kennen lernen. Unter der Überschrift „Pflege – das ist meins“ berichten Oliver Schmitt, stellvertretender Abteilungsleiter und Lehrer für Pflegeberufe, sowie Leon Hammer, Auszubildender im ersten Jahr einer Pflegeausbildung, warum sie diesen Beruf gewählt haben und wie ihr Alltag aussieht.

Im zweiten Teil der Veranstaltung geht es um den Beruf des Erziehers. Erzieher werden nicht nur für die Arbeit mit Kindern qualifiziert, sondern können auch mit Jugendlichen, Erwachsenen oder behinderten Menschen jeglichen Alters arbeiten.

„Erziehen ist mehr als Spielen“ wissen Jannis Maier, der im September 2020 die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher begonnen hat, Julian Weiß, der einen Kindergarten leitet und Patrick Dengler, der erst die Ausbildung zum Erzieher gemacht und dann Sozialpädagogik studiert hat. Sie erzählen live, was hinter dem Beruf steckt und stehen den Teilnehmern Rede und Antwort.

Eine evtl. notwendige Freistellung vom Unterricht sollte im Vorfeld mit den Eltern sowie der Schule abgestimmt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail Schwaebischhall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de oder telefonisch bei Susanne Ehrmann 0791 / 9758 321 oder Verena Kraus 09341 / 87 200.

