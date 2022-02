Nordheim. Schwere Verletzungen erlitt ein 11-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Nordheim (Landkreis Heilbronn). Der Junge wurde beim Überqueren der Straße an einer Bushaltestelle von jemandem in einem weißen VW Golf angefahren. Er streifte den 11-Jährigen mit dem Außenspiegel. Anstatt anzuhalten und sich um das Kind zu kümmern, fuhr er oder sie in Richtung Leingarten/Heilbronn davon.

