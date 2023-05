Neunjähriger bei Unfall in Heilbronn schwer verletzt

Heilbronn. Ein neunjähriges Kind wurde am Montagabend bei einem Unfall in Heilbronn schwer verletzt. Der Junge hatte gegen 17.30 Uhr mit seinem City-Roller die Winzerstraße gekreuzt. Dies nahm ein 21-jähriger Autofahrer vermutlich zu spät wahr und erfasste den Jungen mit seinem Renault. Das Kind wurde umgehend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen des Unfallgeschehens sollen sich beim Polizeirevier Heilbronn unter Telefon 07131/74790 melden.

