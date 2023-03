Neues Konzept für Leerstand

Heilbronn. Erlebnis und Genuss statt gewöhnlichem Einkaufsbummel – das wird ab April im bisherigen Leerstand in der Kaiserstraße 29 möglich. Die Wirtschaftsförderung Heilbronn hat gleich eine ganze Handvoll bekannter Gesichter zusammengebracht, die zukünftig ein innovatives Shop-in-Shop-Konzept in der Heilbronner Innenstadt gemeinsam betreiben werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab April wird im „KAI“ das Kultiv Heilbronn seinen Hauptstandort finden und Wohnaccessoires und Geschenkideen anbieten. Ergänzt wird das Angebot durch Haushaltswaren, Floristik und Teespezialitäten, denn das Fachgeschäft Tritschler, die Gärtnerei Reinwald und das Fachgeschäft Tee-Gschwender beteiligen sich mit einem zweiten Standort am Shop-in-Shop-Konzept. Für den gastronomischen Genuss soll zudem ein Café sorgen, die Wirtschaftsförderung ist hierzu bereits in Gesprächen.

„Wir freuen uns, dass in der Kaiserstraße 29 zukünftig eine attraktive Mischung aus Einkaufen, Bummeln und Genießen entstehen wird“, so Oberbürgermeister Harry Mergel. „Unser Ziel ist es, die Heilbronner Innenstadt noch attraktiver zu gestalten. Das Thema Leerstände ist dabei eine wichtige Stellschraube. Unsere städtische Wirtschaftsförderung agiert als zentraler Ankerpunkt zwischen interessierten Vermietern und Mietern und steht im ständigen Austausch. Wenn dabei ein ganz neues und abwechslungsreiches Konzept wie dieses herauskommt, ist das genau eine der Richtungen, in die wir mit Blick auf moderne und attraktive Innenstadtgestaltung gehen möchten.“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zwei bunte Tage mit Kulinarik und Musik Niederstetten: Beim Genießermarkt kommt der Frühling auf den Tisch Mehr erfahren

Ende 2021 hatte die Stadt Heilbronn im Leerstand als Zwischennutzung einen zentral gelegenen Impfpunkt für die Corona-Impfung eingerichtet – jetzt wird es wieder zum attraktiven Kundenmagnet.