Neue Attraktionen in den Ferien

Heilbronn. Rechtzeitig zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg bietet die Heilbronner „experimenta“ neue Attraktionen an und schnürt ein umfangreiches Programm. Erfrischung bei hohen Temperaturen verspricht das „Wasserorchester“ des Musikwissenschaftlers Michael Bradke, das bis 19. August auf dem Experimenta-Platz aufgebaut ist. Mithilfe von Plumpstäben, Gluckertröten oder Plätschertrichtern können Kinder ab zwei Jahren auf musikalische Entdeckungsreise gehen und das Element Wasser spielerisch erforschen. Dabei entsteht eine einzigartige Kommunikation zwischen den Akteuren und den bespielten Instrumenten, die immer wieder zu neuen Klängen führt.

Die Welt der Tiefsee

Einblicke in die Welt der Tiefsee ermöglichen zwei neue Filme im Science Dome. In „Expedition Reef“, empfohlen ab zehn Jahren, gehen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf 360-Grad-Ozeansafari und erfahren, wie Korallen leben und welchen Gefahren die Riffbewohner durch Klimawandel und Überfischung ausgesetzt sind. Bewusstsein für die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Meere schafft auch der Animationsfilm „Die Legende des Zauberriffs“, der sich an Kinder ab sechs Jahren richtet.

Wer noch mehr über die einzigartigen Lebensräume unter Wasser erfahren möchte, kann gleich nebenan in die Sonderausstellung „Ozeane“ eintauchen. Die multimediale Schau aus dem renommierten American Museum of Natural History lädt ein zu einer Reise in verborgene Tiefen und ermöglicht Begegnungen mit erstaunlichen Lebewesen und eindrucksvollen Landschaften. Die Besucherinnen und Besucher erfahren zudem, wie durch den Einsatz neuer Technologien die Tiefsee erforscht werden kann und welche Gefahren dort drohen.

Die rund 800 Quadratmeter große Sonderausstellung aus New York ist erstmals in Deutschland zu sehen und noch bis zum 7. November in Heilbronn zu Gast.

