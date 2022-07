Nach sexuellen Übergriffen: Masseur aus Heilbronn in Haft

Heilbronn. Ein 61-jähriger Masseur aus Heilbronn wurde bereits am Donnerstag, 14. Juli 2022, wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses festgenommen. dies teilte die Polizei am Montag mit. Die Geschäftsräume des Manns wurden durchsucht. Der Mann betreibt mehrere Massagepraxen in der Stadt Heilbronn sowie im nördlichen Landkreis. Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei Heilbronn steht der Masseur im Verdacht, mehrere Kundinnen im Rahmen einer Massage im Brust- und Intimbereich angefasst

zu haben. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Statistik 23 357 Euro stehen den Leuten im Kreis zur Verfügung Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1