Nach Reifenplatzer überschlagen

Möckmühl. Ein BMW überschlug sich am Montagnachmittag auf der Autobahn 81 bei Möckmühl.

Der 41-jährige Fahrer des Wagens war gegen 17.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs, als ein Reifen an seinem Auto platzte. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über seinen BMW, der nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und anschließend in den Grünstreifen geriet.

Hier drehte sich der Wagen zunächst um die eigene Achse und überschlug sich dann mehrfach, bevor das Auto schließlich wieder auf den Rädern neben dem Standstreifen zum Stehen kam.

Der BMW musste mit Schäden in Höhe von rund 15 000 Euro abgeschleppt werden und auch an der Leitplanke entstanden Beschädigungen in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.