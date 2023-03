Mutmaßlicher Drogenhändler in U-Haft

Heilbronn. Bereits seit 1. März befindet sich ein 29 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei Heilbronn am Montag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann soll im Zeitraum zwischen März und Ende Mai 2021 unter anderem insgesamt fast 20 Kilogramm Marihuana illegal erworben und anschließend gewinnbringend im Großraum Heilbronn veräußert haben. Mit von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragtem und vom Amtsgericht Heilbronn erlassenem Haftbefehl wurde der Tatverdächtige am Mittwoch festgenommen. Mehrere Objekte wurden durchsucht. Dabei wurden weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Ferner wurden auf Grund eines gerichtlich angeordneten Vermögensarrestes in Höhe von knapp 160.000 Euro Vermögenswerte des Beschuldigten zur Abschöpfung seiner Gewinne aus den Drogengeschäften gesichert. Der 29-Jährige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.