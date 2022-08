Mutmaßlichen Drogenhändler in Heilbronn festgenommen

Heilbronn. Wegen des bestehenden Verdachts der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln hat die Kriminalpolizei Heilbronn bereits am Mittwoch, 27. Juli, einen 24-Jährigen auf Grund eines Haftbefehls des Amtsgerichts in seiner Wohnung in Heilbronn festgenommen. Die Wohnung des Tatverdächtigen wurde unmittelbar nach der Festnahme durchsucht. Der Mann steht im Verdacht, mit drei im März 2022 in Spanien festgenommenen mutmaßlichen Drogenhändlern zusammengearbeitet zu haben. Ihm wird vorgeworfen, den Transport von Bargeld im fünfstelligen Eurobereich von Deutschland nach Spanien organisiert und zudem die Verteilung der Betäubungsmittel in der Region Heilbronn an weitere Abnehmer übernommen zu haben.

