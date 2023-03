Mutmaßlichen Dealer in Heilbronn verhaftet

Heilbronn. Wegen des bestehenden Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat die Kriminalpolizei bereits am 28. Februar einen 44-Jährigen in Heilbronn festgenommen. Dem Tatverdächtigen wird unter anderem vorgeworfen, seit Januar 2022 insgesamt mindestens zwölf Kilogramm Marihuana an weitere Drogenhändler geliefert zu haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnte umfangreiches Beweismaterial, darunter weitere Betäubungsmittel, sichergestellt werden. Der 44-Jährige wurde einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.