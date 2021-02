Eppingen. Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr bei Eppingen (Landkreis Heilbronn). Ein Auto und ein Kraftrad kollidierten auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Eine 55-Jährige hatte mit ihrem Audi die Landstraße von Rohrbach kommend in Richtung der Bundesstraße befahren. Die Frau übersah an der Einmündung vermutlich das herannahende Motorrad des 61-Jährigen aus Rastatt und bog auf die Bundesstraße ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Durch den Zusammenprall wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Sachschaden konnte am Donnerstag noch nicht beziffert werden.