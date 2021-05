Motorradfahrer schwer verletzt

Löwenstein. Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Samstagmittag in Löwenstein (Landkreis Heilbronn) schwer verletzt. Er war auf der L1066, kurz nach der Klinik Löwenstein, in Richtung B 39 unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Seat eines 23-Jährigen zusammen. Der 30-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Seat-Fahrer wurde nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 11 000 Euro. Da aus den beiden Fahrzeugen Öl auslief, war die Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung im Einsatz. Die Straße musste bis gegen 18.30 Uhr voll gesperrt werden. pol

AdUnit urban-intext1