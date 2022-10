Motorradfahrer in Heilbronn schwer verletzt

Heilbronn. Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Saarlandstraße in Heilbronn am Montagabend. Gegen 21.45 Uhr wollte ein 20-jähriger Motorradfahrer den Audi eines ebenfalls 20-Jährigen überholen. Hierbei übersah der junge Mann vermutlich eine Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn und fuhr auf diese auf. Dadurch wurde sein Motorrad nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Fahrerseite des

Audis. Der Fahrer selbst landete auf der Motorhaube. Bei dem Unfall zog sich der 20-jährige Kawasaki-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

