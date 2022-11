Mobile Wache auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt

Heilbronn. Das städtische Ordnungsamt und die Polizei Heilbronn haben eine mobile Wache auf dem Kiliansplatz eröffnet und sind damit während der Öffnungszeiten des Käthchen Weihnachtsmarkts für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Bei der mobilen Wache handelt es sich um einen umfunktionierten Container der Feuerwehr, der den Beschäftigten des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) sowie den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heilbronn für die Dauer des Weihnachtsmarkts die Möglichkeit bietet, von zentraler Lage aus die Streifengänge in der Innenstadt und speziell in der Fußgängerzone zu organisieren. Genauso können die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter anfallende Bürotätigkeiten in der Wache erledigen. „Die Wache ist am Klosterhof auf der Höhe des C&A-Kaufhauses gelegen und in der Regel von 11 bis 21 Uhr besetzt“, sagt KOD-Leiter Michael Schwihel. „In dieser Zeit sind Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu eingeladen, das Gespräch mit den Ordnungskräften zu suchen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1