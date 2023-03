Mit mehr als 3,3 Promille bei Heilbronn unterwegs

Heilbronn. Aufgrund eines Zeugenhinweises kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg am Montagabend einen Lkw-Fahrer der auf der A 6 Schlangenlinien fuhr. Der 28-Jährige war gegen 23 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Bad Rappenau unterwegs. Bei einer Kontrolle öffnete der Mann die Fahrertür seines Trucks und trank dabei einige Schlucke aus einer Wodkaflasche. Diese wurde ihm daraufhin abgenommen. Als bei ihm einige Zeit später ein Alkoholtest durchgeführt wurde, zeigte dieser mehr als 3,3 Promille an, weshalb er ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht wurde. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro wurde angeordnet, da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt für die nächsten 35 Stunden untersagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1