Mit fast zwei Promille am Steuer

Heilbronn. Aufmerksame Zeugen haben am Freitag gegen 22.30 Uhr einen 34-Jährigen davon abgehalten, alkoholisiert weiter mit seinem Auto durch Heilbronn zu fahren. Der Mann fuhr mit seinen Honda auf der Stielerstraße. Plötzlich hielt er sein Auto an und stolperte aus dem Fahrzeug. Zeugen bemerkten, dass der Fahrer alkoholisiert war und sich außerdem noch zwei Kinder im Auto befanden. Daraufhin zogen diese den Schlüssel des Fahrzeugs ab, um den Mann an der Weiterfahrt zu hindern. Eine alarmierte Polizeistreife fand den Mann neben seinem Wagen auf dem Boden liegend vor und führte einen Alkoholtest mit ihm durch. Weil dieser einen Wert von 1,98 Promille anzeigte, musste der 34-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. pol

