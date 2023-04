Mit fast drei Promille auf E-Scooter in Heilbronn unterwegs

Heilbronn. Knapp 2,9 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät einer Streife des Polizeireviers Heilbronn an, als sie am Dienstagabend einen E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt kontrollierten. Der 38-Jährige Mann wurde von der Streife in der Südstraße angehalten, da er kein Versicherungskennzeichen an seinem Scooter hatte.

Da bei der Kontrolle erheblicher Alkoholgeruch von dem Mann ausging, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Als dieser einen Wert von fast drei Promille anzeigte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Weil der Scooter nicht versichert war, muss er der Fahrer nun mit gleich mehreren Anzeigen rechnen.